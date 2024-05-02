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Brothers in arms: Champagne Pierre Paillard

Tom Hewson visits a brace of brothers who are taking their family's Champagne house, Pierre Paillard, to new heights, discovering its story and tasting 13 of its wines, including new releases from the 2019 vintage.
Tom Hewson Tom Hewson

Champagne’s stories are often told by soloists – the legendary cellar master, the visionary grower, the lone rebel elevating a previously unremarkable village to cult status. It’s a little rare to find not only a genuine double act but, at a time when many of independent Champagne’s established names of the 1980s and 1990s are wondering if the next generation will take on the keys to the cellar, a sibling act.

Antoine and Quentin Paillard are just that, though. It would be easy to assume that Antoine and Quentin’s choice of estate vehicle – their father’s ancient but immaculately maintained Citroen 2CV van – was a spot of kitsch, something for the visitors and the Instagram feed. It quickly becomes clear, though, as we rattle along the chalky vineyard paths, that while there may be more than a touch of nostalgia behind the decision to keep the car they saw their father drive around the village of Bouzy as children – it wouldn’t have survived if it couldn’t do the work.

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