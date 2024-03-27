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First taste: Bollinger’s La Grande Année 2015

Tom Hewson tastes two bold new releases of Champagne Bollinger's prestige cuvée La Grande Année from the 2015 vintage.
Tom Hewson Tom Hewson

Champagne Bollinger moves on this week from what were arguably two of the best-regarded releases from the Grandes Marques in 2014, La Grande Année and its rosé sibling, with a new pair from an entirely different vintage – the hot, dry 2015.

Scroll down for tasting notes and scores for La Grande Année white and rosé 2015

Tasting notes and scores for La Grande Année white and rosé 2015

Also listed below are three other Bollinger Champagnes tasted alongside the new releases

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