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First taste: Champagne Lallier’s Réflexion R.020
Tom Hewson
March 20, 2024
Lallier, purchased by the Campari group in 2020, sits in one of
in-between spaces. Champagne’s
On the one hand, this is a house like many others, buying in 90% of its grapes from all over Champagne. On the other hand, it has a sense of local identity too, alongside a handful of prominent neighbours in the grand cru-rated village of Aÿ in the Grande Vallée of the Marne river.
‘We have more than 10 hectares in Aÿ,’ says cellar master Dominique Demarville, pointing out an unusual feature for this
-heavy region: ‘one third of this is Pinot Noir .’ Chardonnay
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See notes and scores for two Champagne Lallier releases
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