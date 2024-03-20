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First taste: Champagne Lallier’s Réflexion R.020

Tom Hewson appraises a brace of new releases from Champagne Lallier, a house which has one of the region's most respected winemakers at the helm.
Tom Hewson Tom Hewson

Lallier, purchased by the Campari group in 2020, sits in one of Champagne’s in-between spaces.

On the one hand, this is a house like many others, buying in 90% of its grapes from all over Champagne. On the other hand, it has a sense of local identity too, alongside a handful of prominent neighbours in the grand cru-rated village of Aÿ in the Grande Vallée of the Marne river.

‘We have more than 10 hectares in Aÿ,’ says cellar master Dominique Demarville, pointing out an unusual feature for this Pinot Noir-heavy region: ‘one third of this is Chardonnay.’

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