{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MmJiZWNmYWE4Y2M5Yzk4NmNlMWI1NGM3ZDVhYjRhZGRlNTNjYWJlOWJkNjI4ZmU0ZDdjM2ZjMzFlZTZmNWIzZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
First Taste: Krug 2011 vintage release
Tom Hewson
March 14, 2024
Champagne’s great houses are often accused of playing it safe, yet Krug begs to differ: the house has gone where few others have ventured, having chosen to celebrate the unusual 2011 growing season with a vintage release.
As cellar master Julie Cavil explains, though, the reputation of the year – or the season’s trials and tribulations on paper – counts for nothing when it comes to deciding on whether to release a vintage or to blend the wines with other years (as with the house’s flagship Grande Cuvée).
Scroll down for tasting notes and scores for Krug 2011 and four other cuvées tasted
{"content":"PHA+4oCYSXTigJlzIHRoZSBzYW1lIHBoaWxvc29waHksIHRoZSBzYW1lIHJlZCBjYXJwZXQgdHJlYXRtZW50LCB0aGUgc2FtZSBzZWxlY3Rpb24sIHRoZSBzYW1lIGF0dGVudGlvbiB0byBkZXRhaWwsIGl0JiM4MjE3O3Mgb25seSB0aGUgdGFzdGluZyB3aGljaCB3aWxsIGRlY2lkZSBpZiBpdCB3aWxsIGJlIHBhcnQgb2YgdGhlIGZ1bGwgb3JjaGVzdHJhIFtHcmFuZGUgQ3V2w6llXSBvciB0aGUgbXVzaWMgb2YgdGhlIHllYXIgd2l0aCBhIHZpbnRhZ2UgcmVsZWFzZS4gVGhlcmUgaXMgbm8gaGllcmFyY2h5IGluIG91ciBjdXbDqWVzIOKAkyBqdXN0IGEgZGlmZmVyZW50IGV4cHJlc3Npb24u4oCZPC9wPgo8cD5UaGUgS3J1ZyB0ZWFtIGlzIG5vdCBuZWNlc3NhcmlseSBsb29raW5nIGZvciB0aGUgYmVzdCB3aW5lcyBvZiB0aGUgeWVhciwgYnV0IHRoZSB3aW5lcyB0aGF0IOKAmHRlbGwgdXMgd2hhdCBoYXBwZW5lZCBpbiB0aGUgdGFzdGluZyByb29t4oCmd2hhdCBzdXJwcmlzZWQgdXMsIHdoYXQgaGFkIGEgc3RvcnkgdG8gdGVsbC7igJk8L3A+CjxoMj5QcmV2YWlsaW5nIGluIGFkdmVyc2l0eTwvaDI+CjxwPjIwMTEgY2VydGFpbmx5IGhhZCBzdWNoIGEgc3RvcnkuIOKAmEl0IHdhcyBhIHllYXIgdGhhdCB3YXMgY3V0IGluIHR3byBhdCBmbG93ZXJpbmcs4oCZIENhdmlsIGV4cGxhaW5zLiDigJhCZWZvcmUgZmxvd2VyaW5nLCB0aGVyZSB3YXMgcmVjb3JkIGhlYXQgYW5kIGRyeW5lc3MuIEFmdGVyIGZsb3dlcmluZywgdGhlcmUgd2FzIHJlY29yZCByYWluZmFsbCBhbmQgZnJlc2huZXNzLiBXZSBoYWQgNzAlIG1vcmUgcmFpbiB0aGFuIHVzdWFsLuKAmSBUaGlzIGludGVuc2UgcmFpbiBjYXVzZWQgcHJvYmxlbXMgYWNyb3NzIHRoZSByZWdpb24gd2l0aCBib3RyeXRpcywgd2hpY2ggc2V2ZXJlbHkgdGFpbnRlZCB0aGUgcmVwdXRhdGlvbiBvZiB0aGUgeWVhci4gQnV0IHdoYXQgd2FzIHRoZSBzdG9yeSBmb3IgdGhvc2UgdGhhdCBlc2NhcGVkPzwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cD5UaGUgZW5kIG9mIHRoZSBzZWFzb24gaGFkIGFub3RoZXIgc3RpbmcgaW4gdGhlIHRhaWwsIHdpdGggbW9yZSBpbnRlbnNlIGhlYXQgYW5kIHJhaW4gY2F1c2luZyBoYXZvYyB3aXRoIG1hdHVyaXR5IGFuZCBwaWNraW5nIGRhdGVzLiDigJhXZSB3ZXJlIGFib3V0IHRvIHBpY2sgd2l0aCBvdmVyLW1hdHVyaXR5IGluIG1pbmQsIGJ1dCBpbiB0aGUgZW5kIGl0IHdhcyB1bmRlci1yaXBlbmVzcyB0aGF0IHdhcyB0aGUgY2hhbGxlbmdlLOKAmSBzYXlzIENhdmlsLjwvcD4KPHA+QWNyb3NzIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL2NoYW1wYWduZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkNoYW1wYWduZTwvYT48L3N0cm9uZz4gdGhlIGV4dHJlbWUgd2VhdGhlciBhbmQgZGlzZWFzZSBwcmVzc3VyZSBtZWFudCBwaWNraW5nIHRvb2sgcGxhY2UgdmVyeSBlYXJseTsgYXQgS3J1ZyB0aGlzIHdhcyBvbiAyNSBBdWd1c3QuIFJlZmVycmluZyB0byB0aGUgdW51c3VhbCBiYWxhbmNlIG9mIHJpcGUgYXJvbWF0aWNzIGFuZCBsb3cgc3VnYXIgbGV2ZWxzLCBDYXZpbCBjYWxscyBpdCDigJhvbmUgb2YgdGhlIGZpcnN0IHZpbnRhZ2VzIGluIHdoaWNoIHdlIGhhZCB0byBmYWNlIHRoZSBleHRyZW1lcyBvZiB0aGUgY2hhbmdpbmcgY2xpbWF0ZS7igJk8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5DYXZpbCBzYXlzIHRoYXQgdGhlIGhvdXNlIHdhbnRlZCB0byBleHByZXNzIHRoZSDigJhkdWFsaXR54oCZIG9mIHRoZSB2aW50YWdlOiB0aGUg4oCYZ2VuZXJvc2l0eeKAmSBvZiB0aGUgQ2hhcmRvbm5heSBhbmQgdGhlIOKAmHN0cmljdCwgc29saWTigJkgUGlub3QgTm9pci4gVGhpcyB2ZXJ5IHNtYWxsIHJlbGVhc2UgKGZyb20gYSBtdWNoIHJlZHVjZWQgaGFydmVzdCBhY3Jvc3MgdGhlIHJlZ2lvbikgcmVwcmVzZW50cyBhbm90aGVyIHJlbWluZGVyIHRoYXQgQ2hhbXBhZ25lIG1ha2VzIGEgaGFiaXQg4oCTIGFuZCBpbmRlZWQgYSBidXNpbmVzcyDigJMgb2YgcHJldmFpbGluZyBpbiBhZHZlcnNpdHkuIEl0IGlzIG5vIHN1cnByaXNlIHRoYXQgd2hhdCBpcyBsaWtlbHkgb25lIG9mIHRoZSBsYXN0IHJlbWFpbmluZyAyMDExIENoYW1wYWduZXMgdG8gYmUgcmVsZWFzZWQgbWF5LCBpbiB0aGVzZSBoYW5kcywgcHJvdmUgdG8gYmUgb25lIG9mIHRoZSBmaW5lc3QuPC9wPgo8cD4K"}
Krug 2011 and four other cuvées tasted:
Wines are listed in score order
{}
{"wineId":"13780","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"30925","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"80599","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"33442","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"80600","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Rleated articles