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First Taste: Krug 2011 vintage release

A somewhat surprising release, given the unusual growing season, but Tom Hewson finds that Krug has made the most of extreme conditions.
Tom Hewson Tom Hewson

Champagne’s great houses are often accused of playing it safe, yet Krug begs to differ: the house has gone where few others have ventured, having chosen to celebrate the unusual 2011 growing season with a vintage release.

As cellar master Julie Cavil explains, though, the reputation of the year – or the season’s trials and tribulations on paper – counts for nothing when it comes to deciding on whether to release a vintage or to blend the wines with other years (as with the house’s flagship Grande Cuvée).

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Krug 2011 and four other cuvées tasted:

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