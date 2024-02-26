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Collector’s Guide: Champagne

A comprehensive investment guide to Champagne highlighting recent developments, best-performing bottles and vintages, and the region's momentum on the fine wine market after a turbulent 2023.
Chris Mercer Chris Mercer

The past decade has seen Champagne take a commanding place in the fine wine market. Exclusive and luxurious while simultaneously attainable and – relatively – affordable, Champagne has been blessed with multiple attributes.

Exceptional winemaking, critical acclaim and stylistic diversity have delighted collectors and propelled secondary market price appreciation.

The last 12 months have dampened the celebratory mood somewhat, however. Worldwide shipments dropped 8% in volume in 2023 according to the Comité Champagne, although exports still accounted for 172 million bottles. Prices too were checked by the difficult trading conditions last year – though Champagne remains a top price-performer in the long-run.

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