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PREMIUM

Collector’s guide: Right Bank Bordeaux

This in-depth guide covers the dynamics of the Bordeaux fine wine market including the top Right Bank Bordeaux vintages to know and wine estates to have on your radar as well as advice on building a cellar and the key things to consider when buying on release.
Chris Mercer Chris Mercer

There is a real sense of vibrancy around Bordeaux’s Right Bank to excite collectors at all levels, propelled by vineyard investment, a run of good vintages and demand for some top-tier labels on the market.

This report focuses on St-Emilion and Pomerol reds, drawing on previous exclusive reporting for Decanter Premium subscribers to highlight recent developments and offer an introductory guide to the region’s position on the fine wine market.

Market Fundamentals

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