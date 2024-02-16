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Champagne Egly-Ouriet: Maestro of the Montagne de Reims

Widely regarded as one of Champagne's leading growers, Tom Hewson looks at the terroirs and work that goes into making Egly-Ouriet's cuvées.
Tom Hewson Tom Hewson

On a bitter January morning, as a snowstorm catches Champagne’s gritting lorries unawares, 10 barrels sit unceremoniously under one of two Coquard presses, their bungs stained pale cherry.

The new Champagne base wines from the 2023 vintage are downstairs in the cellar, but here, making use of what ought to be slightly warmer temperatures above ground, is Francis Egly’s still red, Coteaux Champenois.

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Champagne Egly-Ouriet: Latest releases

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