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First Taste: Billecart-Salmon 2016 & Le Clos St-Hilaire 2007

Billecart-Salmon has released its rare prestige cuvée, Le Clos St-Hilaire, from a vintage widely considered as less than ideal – yet the wine tells a different tale.
Tom Hewson Tom Hewson

The latest vintage from one of Champagne’s rare walled vineyards, Le Clos St-Hilaire, has been released after more than 15 years ageing in the cellars. Champagne Billecart-Salmon has been making 100% Pinot Noir wines from this one-hectare plot, formerly the family garden behind the house in Mareuil-sur-Aÿ until it was planted with vines in 1964, since 1995, during which time nine vintages have been released.

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Tom Hewson’s ratings: Billecart-Salmon 2016 and Le Clos St-Hilaire 2007

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