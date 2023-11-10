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A guide to non-vintage Champagne

A singular house style has always been the calling card of Champagne producers’ non-vintage bottlings, but now it is ‘multi-vintage’ blends and their changing character in successive years that’s beginning to take centre-stage.
Tom Hewson Tom Hewson

Next to Champagne’s rare treasures, the humble term non-vintage doesn’t exactly stir the passions. Defining something by what isn’t there seems a strange approach. Even the French term ‘brut sans année’ (literally, ‘brut without vintage’) sounds a little apologetic. But these are wines that are worth talking about.

Changes are afoot in the region, and it’s time to re-examine Champagne’s entry level. Non-vintage is the bread and butter of Champagne, accounting for some four-fifths of all Champagne sold, according to the most recent figures from the region’s governing body. The term refers to Champagnes made by blending wines from a base year – the most recent harvest – with reserve wines held back from previous years. The wine must spend a minimum 15 months in bottle for the second fermentation and ageing on lees, in contrast to three years for vintage wines.

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New approach: Hewsons characterful 15 non-vintage Champagnes to know

All wines recommended are non-vintage or ‘multi-vintage’ blends

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