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First taste: Veuve Clicquot La Grande Dame Rosé 2015

La Grande Dame Rosé 2015 has been released, completing a brace of fine releases for Veuve Clicquot in a vintage that has so far flown under the radar, Tom Hewson discovers.
Tom Hewson Tom Hewson

‘It is a Grande Dame first and a rosé second,’ says Veuve Clicquot’s cellar master Didier Mariotti speaking of the newly released rosé cuvée of the 2015 La Grande Dame.

It is one year on from the 2015 release of the white iteration of this homage to one of Champagne’s most important historical figures – Madame Clicquot, the widow – or ‘veuve’ – who perfected the riddling process in the late 18th century.

Scroll down for the review of La Grande Dame Rosé 2015

Veuve Clicquot La Grande Dame 2015:

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