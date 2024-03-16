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Ageing Grower Champagne: The peaks and pitfalls

Knowing how long to age fine wine is already a ticklish conundrum, but with Champagne the variables can be even more complex. Tom Hewson explores the world of old Grower Champagnes.
Tom Hewson Tom Hewson

Where in the world might you find a £100 wine that won’t benefit from a decade in the cellar?

The list is certainly short, though Champagne is arguably on it. The ageworthiness of Champagne’s Grandes Marques is fairly well understood: entry level wines will usually benefit from a year or two, vintage wines should still be going strong a decade after release, and any prestige cuvée worth its salt ought to still be shining well beyond that.

Price, in other words, should give us a clue.

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Notes and scores for five older Grower Champagnes:

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