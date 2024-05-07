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Regional profile: Champagne’s Marne Valley

Although Champagne's largest sub region offers up climatic challenges to its many growers, it is also home to some of the most dynamic producers making open, charming wines. Tom Hewson takes a look at the current state of affairs and selects 12 Champagnes to try.
Tom Hewson Tom Hewson

It is September 2023 in the vineyards of Champagne Christophe Mignon in the village of Leuvrigny. As an early autumn heatwave takes hold, a harvester stops to pick an enormous bunch of grapes, dark purple and pristine.

Snipping the bunch in two, he looks up at me and shrugs his shoulders; beneath the purple exterior is a layer of green, unripe berries. ‘This is 2023!’ he says, with more than a dash of exasperation.

Scroll down to see tasting notes and scores for Tom Hewson’s top picks of Marne Valley Champagnes

Tom Hewson’s picks of the best Champagnes from the Marne Valley

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