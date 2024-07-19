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First taste: Dom Pérignon 2015
Tom Hewson
July 19, 2024
‘Everybody that’s tasted the Dom Pérignon 2015 has said to me so far, “wow, this fruit Vincent!”’ says Dom Pérignon cellar master
. ‘The generosity, the natural sucrosity…it has evolved very quickly, and for the better.’ Vincent Chaperon
Chaperon and I are sitting in the Abbey of Hautvillers, where Champagne’s famous monk perfected his (still) wines in the late 17th century.
Today, the wine made in his name remains the region’s most prominent prestige cuvée, made predominantly from a vineyard stretching to over 900 hectares of almost entirely grand cru land owned by Moët Henessy in the heart of
. Chaperon believes it could be, ‘the largest qualitative vineyard in the world.’ Champagne
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Notes and scores for Dom Pérignon’s latest releases
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