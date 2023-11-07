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Champagne: latest autumn releases tasted

Decanter's Champagne correspondent Tom Hewson reports on an array of top new Champagnes released this autumn including Taittinger, Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut 2013, Deutz, Amour de Deutz Blanc de Blancs Brut 2013 and Rare, Rosé Brut 2014.
Tom Hewson Tom Hewson

Throughout the year, Decanter’s experts receive exclusive first tastes of the top new Champagnes, and as the festive season approaches, our correspondent Tom Hewson brings you his verdict on a clutch of superb, just-released cuvées.

Scroll down to see tasting notes and scores for the latest Champagnes released this autumn

Latest Champagne releases: tasting notes and scores

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