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First taste: Jay-Z’s Armand de Brignac, Blanc de Noirs Assemblage Number Four
Anne Krebiehl MW
October 12, 2023
There are two firsts for Armand de Brignac’s latest release, the Blanc de Noirs Assemblage Number Four: it is the first time the brand has released a wine after seven years of
, and it is the first time a wine from the iconic, metal-clad label contains wine from the Aube region. lees ageing
Scroll down for the tasting note and score for the new Armand de Brignac Blanc de Noirs Assemblage Number Four
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