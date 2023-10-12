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First taste: Jay-Z’s Armand de Brignac, Blanc de Noirs Assemblage Number Four

Anne Krebiehl MW tastes and rates the new release from Armand de Brignac, Blanc de Noirs Assemblage Number Four.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

There are two firsts for Armand de Brignac’s latest release, the Blanc de Noirs Assemblage Number Four: it is the first time the brand has released a wine after seven years of lees ageing, and it is the first time a wine from the iconic, metal-clad label contains wine from the Aube region.

Scroll down for the tasting note and score for the new Armand de Brignac Blanc de Noirs Assemblage Number Four

Armand de Brignac’s new Blanc de Noirs Assemblage Number Four:

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