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First Taste: Clos des Goisses 2014 & new Philipponnat releases
Tom Hewson
September 7, 2023
The boutique
house of Champagne is in the village of Mareuil-sur-Ay in the ‘Grande Vallée’ of the Marne river, home to one of Champagne’s most remarkable vineyards. A rare monopole – an entire vineyard owned by one producer, in this case by Philipponnat – the walled Philipponnat contains 5.5ha of vines that tumble down towards the river, on a startlingly steep slope, catching more sun than almost any other site in the region with its directly southern exposure. Clos des Goisses
Presenting the new 2014 release of Clos des Goisses in London on 5 September 2023, Charles Philipponnat had half an eye on the next morning’s Eurostar back to Champagne to begin the year’s harvest, which is earlier than his neighbours are permitted to harvest to thanks to a special authorisation granted to the Clos des Goisses vineyard.
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Tom Hewson’s tastes and rates Philipponnat’s new releases
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