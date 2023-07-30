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Wine investment: Champagne on the plateau

Dom Pérignon’s 2013 vintage release has injected momentum, as cautious investors wait to get ahead of the next opportunity.
Chris Mercer Chris Mercer

Champagne has lost some of its market fizz in recent months, but merchants and analysts say that buyers are still on the look-out for opportunities.

Prestige Champagne has been on a rollercoaster ride on the secondary market. Liv-ex, a global marketplace for the trade, said its Champagne 50 index rose in value by nearly 77% in the five years to the end of May 2023, yet the index fell by 2% in May itself and was down by 9% in 2023 year-to-date.

Bordeaux Index

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