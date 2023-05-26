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Wine investment: Tuscans holding steady

Interest in the big-name SuperTuscan new releases remains lively, though a tentative Q1 overall reflects global concerns.
Chris Mercer Chris Mercer

Major recent releases have included the 2020 vintages of top-tier SuperTuscans – a category to track in recent years. Data suggests, though, that the overall market had a relatively quiet first quarter of the year (see below).

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