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First taste: Champagne Gosset Celebris 2012

Champagne Gosset has released the 2012 vintage of its prestige cuvée Celebris in a limited production of 25,000 bottles. Tom Hewson tastes and rates the new wine.
Tom Hewson Tom Hewson

‘In Champagne we have a saying,’ says Gosset cellar master Odilon de Varine, ‘juillet fait le bouquet, août fait le moût,’ which translates roughly into English as ‘July makes the bouquet, August makes the flavour’.

‘The weather we had in July was fresh, with a wonderful August lasting until harvest. We knew straight away it was a vintage year,’ says de Varine.

Scroll down to see Tom Hewson’s tasting note and score for Champagne Gosset Celebris 2012

Tasting note and score for Champagne Gosset Celebris 2012

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