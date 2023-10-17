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First taste: Champagne Gosset Celebris 2012
Tom Hewson
October 17, 2023
‘In
we have a saying,’ says Gosset cellar master Odilon de Varine, ‘ Champagne j uillet fait le bouquet, août fait le moût,’ which translates roughly into English as ‘July makes the bouquet, August makes the flavour’.
‘The weather we had in July was fresh, with a wonderful August lasting until harvest. We knew straight away it was a vintage year,’ says de Varine.
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