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First Taste: Champagne Gosset’s new long-aged rosé

Continuing on a theme that Gosset started a few years ago of long-aged non-vintage blends, the Champagne house has launched a shiny new rosé cuvée, 12 Ans de Cave a Minima, that has been sleeping for 12 years in its cool, dark cellars. Anne Krebiehl MW tastes and rates the new release.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

‘For me, Champagne is the best wine for ageing,’ said Gosset cellar master Odilon de Varine earlier this year at the ProWein trade fair in Düsseldorf where the wine, now released in the UK, was first presented. The new cuvée is a rosé Champagne aged for 12 years on lees.

Demonstrating the future

The wine is part of the house’s Compte d’Age series, which, it says, ‘pays tribute to wines with long ageing potential; an experience hitherto only available to the cellar master.’

Scroll down to see Anne Krebiehl MW’s tasting note and score for the new Gosset rosé cuvée

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Gosset’s new long-aged rosé tasted and rated:

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