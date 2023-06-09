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First Taste: Champagne Rare 2013

Anne Krebiehl MW tastes and rates the new 2013 vintage of Champagne Rare, a ‘dazzling’ addition to the line up and only the 13th iteration since its debut in 1985 with the 1976 vintage.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

‘The idea of Rare, as its name says, is to produce limited quantities in singular and exceptional vintages,’ said Émilien Boutillat, chief winemaker for both Rare and Piper-Heidsieck Champagnes, on the occasion of the London launch of Rare 2013.

‘It is rare because of the quantity, of the frequency and the singularity of each vintage that we produce.’ The 2013 vintage is only the 13th release of Rare since the debut of this prestige cuvée from the 1976 vintage in 1985.

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Anne Krebiehl MW’s tasting note and score for Champagne Rare 2013

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