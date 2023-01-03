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First taste: Rare Champagne Rosé 2012

Yohan Castaing tastes and rates the latest release of Rare Champagne's rosé, only the third vintage of this cuvée to be produced.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Hot on the heels of the release of the 2008, the sister house of Piper-Heidsieck has declared a new vintage rosé cuvée, ‘the third of a series that started with the 2007 vintage,’ announced Maud Rabin, Global Director of Rare Champagne, during our video tasting.

Although Piper-Heidsieck and Rare Champagne share the same cellar master, ‘since 2008, Rare Champagne has evolved to become a separate entity with its own production,’ stressed Rabin.

The 2012 is paler in colour than the 2008 iteration, and Emilien Boutillat, chef de cave for Rare Champagne since the recent retirement of Régis Camus, whose stellar reputation and award-winning track record can be rather intimidating, confirms that this is the style they want for Rare Champagne. It has a tenser and more crystalline style than the 2007 rosé, the first opus of this cuvée.

Scroll down see the Rare Champagne Rosé 2012 tasting note and score

Yohan Castaing’s Rare Champagne Rosé 2012 tasting note and score:

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