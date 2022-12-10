{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Y2EyOTc4MGFiYjk2YmYxZTk2MDU1MWZhOWQ2MjcwOGJmZjYzNmQ3OWQ5MzIzNjBhZjQ0MDMzMGVhZmFlOGJlNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

First taste: Champagne Alfred Gratien’s 2022 releases

Yohan Castaing tastes and rates the three latest releases, spanning vintages from 1999 to 2015, from Champagne Alfred Gratien.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Alfred Gratien is a traditional Champagne négociant, founded in 1864 and based in Épernay. One of the singularities of the house is that for four generations, all the chefs de cave have been members of the same family.

The first was Gaston Jaeger, who began in 1905. Today’s chef de cave is Nicolas Jaeger, who started working with his father Jean-Pierre in 1990 and took over the cellar in 2007.

Scroll down to see tasting notes and scores for Champagne Alfred Gratien’s 2022 releases

Yohan Castaing rates Champagne Alfred Gratien’s 2022 releases:

Related content

First taste: Gosset Celebris Blanc de Blancs 2012

Regional profile: Champagne’s Côte des Bar

A restless innovator: Champagne Jacques Lassaigne producer profile

Latest Wine News