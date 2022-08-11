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A restless innovator: Champagne Jacques Lassaigne producer profile

‘More often than not, his experiments succeed, and the cognoscenti fight to find his wines’. Charles Curtis MW profiles this star producer and his unique, compelling wines.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Emmanuel Lassaigne – vigneron inspiré

Despite his lack of formal training and his base in Montgueux, a relatively obscure corner of Champagne, Emmanuel Lassaigne is producing some of the most compelling wines in the region.

A restless innovator, he is always ready to try a new technique. According to Lassaigne, ‘most people do a blend in Champagne, to have every year the same, but it is not my goal. It would be very boring to have every year the same.’

More often than not, his experiments succeed, and the cognoscenti fight to find his wines. It was once almost necessary to be in Champagne to drink them. Now he is exporting to 40 countries, and the wines are more readily available.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 Jacques Lassaigne wines

‘Among the most outstanding value wines anywhere in Champagne’

The 10 Jacques Lassaigne Champagnes to try:

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