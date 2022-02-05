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PREMIUM

Producer profile: Franck Bonville

Yohan Castaing introduces a dynamic, terroir-passionate family estate that straddles the divide between small grower and Champagne house, and deserves to be far better known.
Yohan Castaing Yohan Castaing

The emergence of a new generation of grower-producers in the Champagne region has brought about a veritable Copernican revolution – in the sense of a paradigmatic shift – affecting the production of the world’s most prestigious sparkler.

These small-sized producers belong to the category of récoltant-manipulant in which the same pair of hands that grows the grapes also handcrafts and sells the Champagne directly to consumers.

The big brands no longer dominate the market in the same hegemonic way as they did in the past, as the best producers of what are called Champagnes de Vignerons assert their singular style.

Savvy Champagne consumers even tend to fall into two opposing camps today. On the one hand, there are those who prefer the small growers while on the other, there are those who remain attached to the house styles of the big brands.

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