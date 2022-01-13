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PREMIUM

Producer profile: Château-Grillet

It’s one of those memorable names that leaps out when you’re poring over wine maps, but those lucky enough to taste it can count themselves in a grateful wine-loving minority. Discover what lies behind this legendary northern Rhône white
Matt Walls Matt Walls

What do I need to know about Château-Grillet?

Back in the 1930s, the celebrated French writer and gastronome Curnonsky identified five white wines as the finest in the world.

Naturally, they were all French: Le Montrachet in Burgundy’s Côte de Beaune, Château d’Yquem in Sauternes, Château-Chalon in Jura, Clos de la Coulée de Serrant in Savennières (Loire), and Château-Grillet near the top end of the northern Rhône.

The last two on the list have had their ups and downs in the intervening years, but after considerable investment over the past decade, Château-Grillet is once again deserving of its place on such a list.

Scroll down to see tasting notes and scores for a selection of Château-Grillet wines

If Le Montrachet is the summit of Chardonnay, then Château-Grillet is definitely the vertex of Viognier.

Château-Grillet: a selection of haute-couture Viogniers

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