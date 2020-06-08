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Village profile: Cramant, Champagne

One of the premier villages of the Chardonnay-producing Côte des Blancs territory, Cramant is a unique and complex jewel in the Champagne crown. Charles Curtis MW knows the area intimately, and here picks out his top producers and 10 best to try
Charles Curtis MW

With their rapier-fine balance between fruit, finesse and structure, the sparkling Chardonnay wines of Cramant are some of the most compelling being made in Champagne today. As simple as the proposition may seem – one grape, one soil type, one village – there is more to Cramant than meets the eye, and those who take a closer look will discover a world of nuance in the Côte des Blancs.

Charles Curtis MW’s Cramant top 10

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