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First taste: Moët & Chandon, Collection Impériale Création No. 1 Brut Nature
Tom Hewson
October 27, 2023
For the last 23 years, Moët & Chandon has been remarkable for being
most prominent name not to offer a permanent prestige cuvée of its own. Twenty years before the house’s 300th anniversary, though, all this changes with the release of Collection Impériale Création No. 1. Champagne’s
, associated with Moët & Chandon for most of the 20th century, has not had Moët & Chandon on the label since 1999 (and has had a separate winemaker since 1947). Dom Pérignon
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