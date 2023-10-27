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First taste: Moët & Chandon, Collection Impériale Création No. 1 Brut Nature

Moët & Chandon releases a brand new cuvée and Decanter's Champagne correspondent Tom Hewson headed to Paris to taste it.
Tom Hewson Tom Hewson

For the last 23 years, Moët & Chandon has been remarkable for being Champagne’s most prominent name not to offer a permanent prestige cuvée of its own. Twenty years before the house’s 300th anniversary, though, all this changes with the release of Collection Impériale Création No. 1.

Dom Pérignon, associated with Moët & Chandon for most of the 20th century, has not had Moët & Chandon on the label since 1999 (and has had a separate winemaker since 1947).

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