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New Zealand Pinot Noir: Vintage report and 40 new releases rated

For its sheer capacity to provide fruit-filled pleasure and value for money, New Zealand Pinot Noir is one of the wine world’s most reliable categories. Our on-the-scene expert tasted through some 240 wines in all, and we reveal her top picks among recent vintage releases.
Emma Jenkins MW Emma Jenkins MW

Compared to Sauvignon Blanc’s stratospheric rise, New Zealand’s most-planted red variety has had a somewhat slower burn.

The first Pinot Noir was planted in 1889 in Hawke’s Bay, but things didn’t really get going until 1980s pioneers such as Martinborough’s Dry River and Ata Rangi, and Central Otago’s Gibbston Valley and Rippon, lit the path.

In 2023, there was 5,678ha of Pinot Noir planted (NZ Wine 2023 annual report), representing just 6.1% of production and 2.9% of exports, but the best wines are sought-after globally.

New Zealand is a long, thin string of mountainous islands surrounded by the Southern Ocean. Regions just a few hundred kilometres apart can have significantly different growing conditions due to rain shadows, prevailing winds and river systems.

Scroll down for notes and scores for 40 brilliant NZ Pinot Noir recent releases

Emma Jenkins MW’s top New Zealand Pinot Noir wines from recent vintages:

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