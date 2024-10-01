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Burgundy 2023: What to expect from a rollercoaster vintage

Ahead of his full report, correspondent Charles Curtis MW gives a preview of the 2023 vintage in Burgundy.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Abundant, generous, but often complicated, 2023 delivered a solid, if rarely stellar, harvest.

While 2022 was almost magically easy, weather conditions in 2023 posed challenges at every turn. François Labet, co-chairman of Burgundy’s regional body, the BIVB (bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne), laments the work the vintage required: ‘In the very difficult climatic conditions [of 2023], there were no Saturdays or Sundays.’

Although Burgundy produced 1.9 million hectolitres of wine (250 million bottles), ‘this was really a rollercoaster year, with waves of hot and cold, rain and dry,’ says Jérôme Flous, technical director of Domaine Faiveley.

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