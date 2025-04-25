{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MjI2OWIzODRlM2YyNTJiMzA5OWU4OWFlOTM2YjcyYTFkNzkzOTgzNTI2YWNhODdkMDA3ZDczMjQ1NzAzNzA0YQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Lange Estate: A quiet legacy in the Willamette Valley & vertical tasting

Lange Estate was part of the early second wave of Pinot Noir producers in Oregon's Willamette Valley; Don and Wendy Lange came to the Dundee Hills in 1987. Now in the second generation, with son Jesse taking the reins, Lange Estate continues to consistently produce noteworthy Pinot Noirs, and Pinot Gris of remarkable quality.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

Don and Wendy Lange found a 30-acre (12 ha) parcel on the eastern knoll of the Dundee Hills, which did not become an appellation until 2005. They set down roots, planting their first vines in 1988, and establishing Lange Estate.

The Langes’ journey to become one of the early pieces of the Willamette Valley wine puzzle was a circuitous one.

Scroll down for notes and scores of a deep Lange Estate vertical

Lange Estate vertical

Wines are listed in vintage order from oldest to youngest

Related articles

Yamhill-Carlton: An oasis for Pinot Noir in the wilds of Oregon

Oregon vintage 2022: Best Willamette Valley Pinot Noirs under $50

Chardonnay from Oregon’s Dundee Hills

Latest Wine News