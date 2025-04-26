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South Africa’s next generation: Six brilliant winemakers forging a new scene

A new wave of talented young winemakers is pushing the agenda in South Africa’s dynamic wine scene. Here are six names that should be on your radar.
Malu Lambert Malu Lambert

An embarrassment of riches is an apt way to describe South Africa’s winemaking talent. The last couple of decades have seen the rise and rise of the country’s wine – in both quality and international visibility.

South Africans have a way of capturing the imagination. They seem to understand that in order to sell their wines, they have to hook you in first.

The biggest fishing expedition of recent history was the now-famous inaugural New Wave South Africa tasting in 2015, held in the basement of a record shop in London’s Soho.

The South Africans won hearts and palates that day and have continued to do so ever since. A decade later, the new wave isn’t so new anymore.

So, what does the next generation of talent look like?

Scroll down to see notes and scores for six fabulous wines from South Africa’s trailblazing winemakers

Malu Lambert’s pick of South Africa’s best new talent

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