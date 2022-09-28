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Eight Cape West Coast wine producers to know

South Africa's Cape West Coast is undergoing a renaissance, spearheaded by trailblazing producers using old vines and unfashionable varieties. Malu Lambert profiles eight producers who are at the vanguard.
Malu Lambert Malu Lambert

See Malu Lambert’s regional profile:

Cape West Coast: Old vines and unfashionable varieties reinvigorate South Africa’s western fringes

This article contains eight producer bios:

1. Cape Rock Wines
2. Fryer’s Cove
3. Gedeelte Wines
4. Groote Post
5. Neil Ellis Wines
6. Piekenierskloof Wine Company
7. Sakkie Mouton Family Wines
8. Tierhoek

A selection of wines from the eight producers to know from the Cape West Coast

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