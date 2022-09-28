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PREMIUM

Regional profile: Cape West Coast

There’s new life for old vines on South Africa's Cape West Coast, where Chenin Blanc and Palomino shine, and Colombard is talked of as being on the cusp of stardom.
Malu Lambert Malu Lambert

Hundreds of kilometres of open road hug the wild Atlantic shoreline all the way up to Namibia.

As you whip up the seemingly endless West Coast highway, see the glittering saltpans, the steampunk of rusting mining machinery, the fields of potatoes and cabbages – this has always been an area of mixed industries, and wine farming is the most recent, with vines going into the ground around the 1940s.

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Malu Lambert’s 10 top Cape West Coast wines to discover

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