{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MjY5YmUwNjRkNzk4N2ZjZTU0N2E1YmU2YjRmZjhjMzFlZWU2ODVmNjc3ZjFkZjRjN2ZkZDlmNjA4YzYxM2MwNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Malu Lambert’s favourite South African white blends

From fascinating multi-variety field blends to more conventional two-grape marriages, South African white blends show well how its producers combine traditional and modern methods to offer an exciting range of dynamic and diverse wine styles
Malu Lambert Malu Lambert

Contrary to popular belief – and if the 20 wines selected here are anything to go by – you can taste terroir through the lens of a blend. In South Africa’s case, white cuvées are the most transparent, with imaginative winemakers building a picture of place from a range of different grapes, sites and techniques.

For the tasting to make this selection, I called in white blends from across the country and ended up sampling more than 60 examples, most of which scored above 90 points.

Scroll down for notes and scores Malu’s favourite South African white blends

Malu Lambert’s top 20 South African white blends

Related articles

South Africa’s Hemel-en-Aarde: A Chardonnay paradise

Expert’s Choice: South Africa Cinsault – the 30 wines to try

South African Chenin Blanc: panel tasting results

Latest Wine News