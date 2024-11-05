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Natural wine: A lens on the future of wine and winemaking

It’s a term that takes in many styles of wine and approaches in vineyard and winery, but natural wine is undoubtedly inspiring a surge in interest from intrigued consumers and the specialist retailers who offer them. We look at what lies behind the natural wine movement’s influence on the winemaking of today and tomorrow.
Christina Rasmussen Christina Rasmussen

I’ll never forget the moment Pierre Overnoy handed me a jar containing a cluster of Ploussard grapes, harvested on 2 July 1991: a preserved piece of the natural world from my birth year. As I was departing, the pioneering Jura winemaker gave me a loaf of homemade bread.

For the winemakers who gave birth to what has become known as the natural wine movement, this love for nature, combined with a paysan mindset, lies at the core of not only their approach to wine, but to life.

Ten natural wine recommendations below

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