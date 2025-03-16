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Grand Auxerrois: The go-to region for value Burgundy?

Get to know the names of these hitherto under-the-radar appellations, which lie just outside the Chablis region. The Grand Auxerrois could be the new epicentre for the best value wines in Burgundy.
Andy Howard MW Andy Howard MW

The Grand Auxerrois describes a large area in the Yonne department surrounding Chablis in the north of Burgundy. More than a century ago, this was one of the most important wine-producing areas in France, before it was devastated by the phylloxera bug and changing economic conditions.

In the mid-19th century, there were more than 40,000ha of vines, but by 1980, this had fallen to less than 3,000ha (of which Chablis accounted for more than half).

Today, there are a little more than 7,000ha under vine in all. Chablis remains the dominant force in the Yonne and, with the continued rise in prices for wines from the Chalonnaise, Mâconnais and the Côte d’Or, is still one of the few major Burgundian appellations where prices remain affordable.

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Discover Grand Auxerrois: Howard’s pick of 10 to try

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