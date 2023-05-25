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Crémant de Bourgogne: Burgundy’s hidden sparkling gems

Burgundy's sparkling wine, Crémant de Bourgogne, has seen an incredible 7,600% increase in production since the creation of its AOC in 1975. Current strives for high quality give this category a bright and bubbly future as Robin Kick MW discovers.
Robin Kick MW Robin Kick MW

At almost any official function in Burgundy one will be served a glass of Crémant de Bourgogne, the region’s sparkling wine produced using the same method as Champagne but with Burgundy’s varieties – mostly Chardonnay, Pinot Noir, Aligoté and Gamay. Yet despite it being the region’s third largest appellation, or 11% of production, it remains under the radar with many drinkers and collectors seeking out Burgundy’s more illustrious (and more expensive) reds and whites.

Its growth as a category has boomed over the last 40 years with an incredible 7,600% increase in production since the creation of its AOC in 1975. Over 23 million bottles are sold annually, a drop in the ocean of Champagne’s 322 million but nonetheless, for a region that produces only 3% of France’s wines, it’s an impressive figure.

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25 to try: Robin Kick MW’s pick of Crémant de Bourgogne

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