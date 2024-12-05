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Cornas & St-Péray 2023: Report and top-scoring wines

The 2023 vintage returned Cornas wines of more classical proportions, finds Matt Walls, while the whites of St-Péray were a reminder of less powerful years too.
Matt Walls Matt Walls

Olivier Clape of Domaine Clape sees 2023 as ‘like what we used to have,’ a return to wines of classical proportions compared to some of the very ripe, exaggerated wines of recent years.

‘OK, it’s rainy and you have to fight the mildew and everything, but in the end it’s worth it,’ says Clape.

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Top-scoring Cornas & St-Péray wines in 2023:

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