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Santa Barbara County Pinot Noir: Top wines to try

Pinot Noir thrives right across the County benefiting from the cool climate and varied soils. Chris Wilson highlights some of the key Pinot areas and Matthew Luczy selects some top examples to try...
Chris Wilson Chris Wilson

With Chardonnay much loved and much planted in Santa Barbara County it’s no surprise that Pinot Noir thrives here too and garners an equally exalted reputation. 

Top Santa Barbara County Pinot Noir wines to try, tasted by Matt Luczy

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