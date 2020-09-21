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Santa Barbara County Pinot Noir: Top wines to try
Chris Wilson
With Chardonnay much loved and much planted in Santa Barbara County it’s no surprise that Pinot Noir thrives here too and garners an equally exalted reputation.
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Top Santa Barbara County Pinot Noir wines to try, tasted by Matt Luczy
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