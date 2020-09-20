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Santa Barbara County Chardonnay: Top wines to try

Chardonnay is Santa Barbara's most planted grape. Chris Wilson looks at the Californian County's best Chardonnay zones and Matthew Luzcy selects some top wines to try.
Chris Wilson Chris Wilson

Califoirnia’s Santa Barbara County is by no means a two-trick pony when it comes to grape varieties, with Bordeaux and Rhône varieties well represented and a smattering of Italian grapes too, but it’s hard to look past wines made here from Chardonnay and Pinot Noir at times.

Top Santa Barbara Chardonnays to try, tasted by Matt Luzcy

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