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California Syrah: top Sonoma County wines

From dark and muscular Russian River examples to delicate, ethereal wines from the coast, Sonoma County Syrahs offer an array of styles, all equally complex, discovers Matthew Luczy, who picks out 10 top wines to try.
Matthew Luczy Matthew Luczy

COMING SOON: Individual AVA analysis and top California Syrah from:

Mendocino County, Napa County & Sierra Foothills, Santa Barbara County, Monterey County, Paso Robles & San Luis Obispo

Sonoma County Syrahs are some of the most consistently complex in California. From (relatively) warmer sites in the Russian River Valley to windy and foggy Sonoma Coast vineyards, this diverse region showcases an impressive array of styles.

Scroll down for Matthew Luczy’s top 10 Sonoma County Syrahs

Sonoma County Syrahs: 10 top wines to try

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