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California Syrah: top Sonoma County wines
Matthew Luczy
February 10, 2021
COMING SOON: Individual AVA analysis and top California Syrah from:
Mendocino County, Napa County & Sierra Foothills, Santa Barbara County, Monterey County, Paso Robles & San Luis Obispo
Syrahs are some of the most consistently complex in Sonoma County . From (relatively) warmer sites in the Russian River Valley to windy and foggy Sonoma Coast vineyards, this diverse region showcases an impressive array of styles. California
Scroll down for Matthew Luczy’s top 10 Sonoma County Syrahs
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Sonoma County Syrahs: 10 top wines to try
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