California Syrah: top Napa County and Sierra Foothills wines

COMING SOON: Individual AVA analysis and top California Syrah from:
Sonoma County, Mendocino County, Santa Barbara County, Monterey County, Paso Robles & San Luis Obispo
The Sierra Foothills are the centre of California’s Gold County. The region is planted with a diverse array of grapes, but thick-skinned red varieties like Syrah are best suited to its high elevations, warm daytime temperatures and lack of ocean influence.
Scroll down for the top-scoring Napa County and Sierra Foothills Syrahs
{"content":"PHA+QW1hZG9yIENvdW50eSBpcyB0aGUgaGVhcnQgb2YgdGhlIHJlZ2lvbiwgZmVhdHVyaW5nIHNvaWxzIHJpY2ggaW4gaXJvbiBjb250ZW50LiBUaGUgbW9zdCBwcml6ZWQgdmluZXlhcmQgaXMgU2hha2UgUmlkZ2UgUmFuY2gsIGR1ZSBpbiBsYXJnZSBwYXJ0IHRvIHRoZSBkZWRpY2F0aW9uIG9mIGl0cyBvd25lciBBbm4gS3JhZW1lci48L3A+CjxwPlNoZSBoYXMgYmVjb21lIHNvbWV0aGluZyBvZiBhIGxvY2FsIGxlZ2VuZCwgYW5kIHRhaWxvcnMgaGVyIGZhcm1pbmcgdG8gdGhlIG5lZWRzIG9mIGVhY2ggY2xpZW50LiBIZXIgY3VzdG9tZXJzIHJhbmdlIGZyb20gTmFwYSBWYWxsZXkgcG93ZXItY291cGxlIEFubmllIEZhdmlhIGFuZCBBbmR5IEVyaWNrc29uIGZvciB0aGVpciBwb3dlcmZ1bCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvdXNhL2NhbGlmb3JuaWEvZmF2aWEtcXVhcnpvLXN5cmFoLWFtYWRvci1jb3VudHktY2FsaWZvcm5pYS11c2EtMjAxNi00NjM0MSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+UXVhcnpvIFN5cmFoPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgdG8gU29ub21hIENvdW50eSYjODIxNztzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvdXNhL2NhbGlmb3JuaWEvZGVzaXJlLWxpbmVzLXNoYWtlLXJpZGdlLXJhbmNoLXN5cmFoLWFtYWRvci1jb3VudHktMjAxOC00NjM0MiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5EZXNpcmUgTGluZXM8L3N0cm9uZz48L2E+IHdpdGggaXRzIG1vcmUgbGFjeSwgZGVsaWNhdGUgZXhwcmVzc2lvbi48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+VG8gdGhlIG5vcnRoIG9mIEFtYWRvciBpcyBFbCBEb3JhZG8gQ291bnR5LCB3aGVyZSBoaWdoLWVsZXZhdGlvbiB2aW5leWFyZHMgb2Z0ZW4gc2VlIHNub3dmYWxsIGluIHRoZSB3aW50ZXIuIFRoZSBTeXJhaHMgaGVyZSBzaG93IG1vcmUgZWxlZ2FuY2UgdGhhbiB0aGUgYnJvb2RpbmcgcG93ZXIgb2YgQW1hZG9yLiBTa2lubmVyIFZpbmV5YXJkcywgd2hpY2ggY2FuIHRyYWNlIGl0cyBsaW5lYWdlIGJhY2sgdG8gdGhlIG1pZC0xODAwcywgcHJvZHVjZXMgYSBTeXJhaCB0aGF0IGlzIGVxdWFsIHBhcnRzIGdyaXR0eSBhbmQgZXRoZXJlYWwuPC9wPgo8cD5Qb2NrZXRzIG9mIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL25hcGEtdmFsbGV5LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+TmFwYSBWYWxsZXk8L2E+PC9zdHJvbmc+IHByb2R1Y2UgdW5pcXVlIGFuZCBmYXNjaW5hdGluZyBpdGVyYXRpb25zIG9mIFN5cmFoLCBhbHRob3VnaCBtYW55IG9sZGVyIHBsYW50aW5ncyBoYXZlIGJlZW4gcmVwbGFjZWQgd2l0aCBtb3JlIHN1aXRhYmxlIHZhcmlldGllcyBmb3IgdGhlIHRlcnJvaXJzIGhlcmUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+T24gTW91bnQgVmVlZGVyLCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2RlY2FudGVyLWludGVydmlldy1jYXJvbGUtbWVyZWRpdGgtNDA2NzkyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+TGFnaWVyIE1lcmVkaXRoPC9hPjwvc3Ryb25nPiBwcm9kdWNlcyBhIGJlYXV0aWZ1bGx5IHRyYW5zcGFyZW50IGV4YW1wbGUgdGhhdCBleHVkZXMgdGhlIHJ1c3RpYywgcGx1c2ggcXVhbGl0aWVzIGludHJpbnNpYyB0byB0aGUgcmVnaW9uLiBGYWlsbGEgc291cmNlcyBmcnVpdCBmcm9tIGl0cyBmYW1lZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvdXNhL2NhbGlmb3JuaWEvZmFpbGxhLWh1ZHNvbi12aW5leWFyZC1zeXJhaC1uYXBhLXZhbGxleS1sb3MtY2FybmVyb3MtNDYzNDUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkh1ZHNvbiB2aW5leWFyZDwvYT48L3N0cm9uZz4gaW4gQ2FybmVyb3MgZm9yIGEgd2VpZ2h0eSBidXQgZGVmdCBTeXJhaCwgd2hpbGUgUmFtJiM4MjE3O3MgR2F0ZSBhY2hpZXZlcyBzaW1pbGFyIHBvaXNlIGZyb20gdGhlIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy91c2EvY2FsaWZvcm5pYS9yYW1zLWdhdGUtaHlkZS12aW5leWFyZC1zeXJhaC1uYXBhLXZhbGxleS1sb3MtY2FybmVyb3MtNDYzNDYiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkh5ZGUgdmluZXlhcmQ8L2E+PC9zdHJvbmc+LjwvcD4KPHA+QmxlbmRpbmcgdmluZXlhcmRzIGZyb20gbXVsdGlwbGUgcmVnaW9ucyBpcyBhbiBhcnQgYWxsIG9mIGl0cyBvd24uIE1vcmdhbiBUd2Fpbi1QZXRlcnNvbiBNVyBhbmQgQ2hyaXMgQ290dHJlbGwgb2YgQmVkcm9jayBXaW5lIENvIHByb2R1Y2UgYSB0cnVseSBzdHVubmluZyA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvdXNhL2NhbGlmb3JuaWEvYmVkcm9jay13aW5lLWNvLXN5cmFoLWNhbGlmb3JuaWEtdXNhLTIwMTgtNDYzNDciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkNhbGlmb3JuaWEtZGVzaWduYXRlIFN5cmFoPC9hPjwvc3Ryb25nPiBmcm9tIHZpbmV5YXJkcyBzcGFubmluZyB0aGUgU2llcnJhIEZvb3RoaWxscywgTm9ydGggQ29hc3QgYW5kIENlbnRyYWwgQ29hc3QuPC9wPgo8cD4K"}
Matthew Luczy’s top Napa County and Sierra Foothills Syrahs
{}
{"wineId":"46340","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"46344","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"46341","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"46347","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"46342","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"46345","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"46343","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"46346","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
You might also like…