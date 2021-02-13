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California Syrah: top Napa County and Sierra Foothills wines

The key counties of Amador and El Dorado in the Sierra Foothills produce a variety of Syrah styles, from powerful to delicate. Matthew Luczy recommends his top picks, along with several from Napa County, where there are still prime Syrah vineyards that have not been turned over to Bordeaux varieties.
Matthew Luczy Matthew Luczy

COMING SOON: Individual AVA analysis and top California Syrah from:

Sonoma County, Mendocino County, Santa Barbara County, Monterey County, Paso Robles & San Luis Obispo

The Sierra Foothills are the centre of California’s Gold County. The region is planted with a diverse array of grapes, but thick-skinned red varieties like Syrah are best suited to its high elevations, warm daytime temperatures and lack of ocean influence.

Scroll down for the top-scoring Napa County and Sierra Foothills Syrahs

Matthew Luczy’s top Napa County and Sierra Foothills Syrahs

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