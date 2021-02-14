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California Syrah: top Paso Robles and San Luis Obispo wines
Matthew Luczy
February 14, 2021
COMING SOON: Individual AVA analysis and top California Syrah from:
, Sonoma County, Mendocino County , Santa Barbara County, Monterey County Napa County & Sierra Foothills
on San Luis Obispo County Central Coast is home to Paso Robles. The mission statement of this key AVA was to become a literal and figurative midpoint between Santa Barbara County and California’s . Napa Valley
Many of the soil types in Paso Robles are rare in California, especially those from ancient seabeds containing pure limestone. The Pacific Ocean moderates the often-intense daytime temperatures here, giving large diurnal swings that benefit aromatics in the wines.
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