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California Syrah: top Mendocino County wines

Mendocino County might be best known for its Chardonnay and Pinot Noir, but IT also has some of California's most prime Syrah vineyards, producing savoury, earthy and focused wines. Matthew Luczy selects seven of the best examples from a recent tasting.
Matthew Luczy Matthew Luczy

COMING SOON: Individual AVA analysis and top California Syrah from:

Napa County & Sierra Foothills, Santa Barbara County, Monterey County, Paso Robles & San Luis Obispo

As is common with now-classic California wine regions, Mendocino County was once thought too cold to successfully ripen grapes.

This tucked-away area began making its name in the 1980s with sparkling wine, and is now a top source of Chardonnay and Pinot Noir. But, as growers have increasingly learned, where those cool-climate grapes thrive so will Syrah.

Scroll down for Matthew Luczy’s top-scoring Mendocino County Syrahs

Matthew Luczy’s top Mendocino County Syrahs

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