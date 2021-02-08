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California Syrah: a rags to riches story – and the top-scoring wines

Matthew Luczy charts the rise of this ‘regal yet humble’ grape variety in California, including the change of style from the early days of the Rhône Rangers. And from a tasting of 82 wines he reveals the top 14 to try…
Matthew Luczy Matthew Luczy

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Individual AVA analysis and top California Syrah from:

Sonoma County, Mendocino County, Napa County & Sierra Foothills, Santa Barbara County, Monterey County, Paso Robles & San Luis Obispo

Plus: 10 great-value California Syrah at $40/£40 or less

Syrah often gets lost in the shuffle, with aromas and flavours not found in any other grape variety. Its supple, succulent fruit is set against an animalistic, often wild and gamey backdrop that can initially seem alien but soon turn into a haunting obsession.

Scroll down for Matthew Luczy’s top-scoring California Syrah wines

California Syrah: the 14 top scorers from a recent tasting

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