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Bordeaux 1982 revisited: 45 wines tasted

A rare chance to taste the legendary Bordeaux 1982 wines was too good to pass up. Our Bordeaux editor found out if they still live up to the myth.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Considered one of the region’s greatest-ever vintages, 1982 produced a plentiful crop and a raft of ripe, generous and rich wines that ushered in a new style of ‘rockstar opulence’ for Bordeaux.

It effectively launched the career of the now-famous (and retired) critic Robert M Parker Jr, who opposed leading US wine writers at the time by exuberantly praising the vintage. And it was a vintage that re-energised the Bordeaux en primeur market following a decade of economic gloom, bringing much-needed investment into the vineyards.

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Some wines in the tasting were faulty or corked so were omitted from this list. 

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