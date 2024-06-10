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Bordeaux 2010: Reappraising the grands crus of the Médoc

It’s a great time to revisit the wines of an excellent-quality Bordeaux vintage such as 2010, as many have now entered their early drinking windows. We assessed 40 wines from many of the Médoc’s top producers, finding 21 wines that scored 94-points or more.
Georgie Hindle Georgie Hindle

The Bordeaux 2010 vintage stands as a landmark year, one of the most celebrated in recent memory. Superb across the entire region, red wines reached optimum maturity with bright acidity and firm tannins.

Small berries produced concentrated wines with many having increased percentages of Cabernet Sauvignon in the blends, leading to a slight advantage for the Left Bank over the Right.

Often talked about alongside the equally brilliant but contrasting-in-style 2009 vintage, 2010 offered less hedonism but more homogeneity with excellent red, dry white and sweet examples.

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Hitting their stride: 40 top Médoc 2010 reds to seek out

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