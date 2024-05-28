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PREMIUM

Top value Bordeaux 2023 wines tasted en primeur

There's plenty of value to be found among the Bordeaux 2023 wines tasted en primeur. See a selection of wines from every leading appellation.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

All Bordeaux 2023 coverage:

Verdict & top-scoring wines | How the weather conditions shaped the vintage | Decoding the yields | Wine styles: what to expect

Appellation analysis

St-Estèphe | St-Julien | Pauillac | Margaux | Pessac-Léognan | St-Emilion | Pomerol | Haut-Médoc | Dry whites  | Sauternes & Barsac

The 2023 vintage in Bordeaux is certainly heterogenous in quality, but not always according to price. While true that estates with the means to have properly handled the mildew attack in June, for example, hold an advantage, 2023 nonetheless includes many reasonably priced wines that deliver high quality.

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