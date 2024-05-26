{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODlmZTg2ODY4MTU1OWY5ZTM3MjNhMmZhMDdmMDA3NmM4NDlkZThhMjkyMmQ1YjA1Mjk2NTk3ZjY3ZjQ0NDMzYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Best dry white Bordeaux 2023 wines tasted en primeur
Dry white Bordeaux 2023: An undeniable success
Average yield for whites in Pessac-Léognan: 50.3hl/ha
Variance from 2022: +45%
Scroll down to see tasting notes and scores for the top dry white en primeur 2023 wines
{"content":"PC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxoMj5WaW50YWdlIG92ZXJ2aWV3PC9oMj4KPHA+MjAyMyBpcyBhbiBleGNlbGxlbnQgdmludGFnZSBmb3IgQm9yZGVhdXjigJlzIGRyeSB3aGl0ZSB3aW5lcywgbm90IG9ubHkgZnJvbSBHcmF2ZXMgYW5kIFBlc3NhYy1Mw6lvZ25hbiwgYnV0IGFsc28gZnJvbSB0aGUgTcOpZG9jIGFuZCBSaWdodCBCYW5rLiBUaGUgYmVzdCB3aW5lcyByZWZsZWN0IHdoYXQgQm9yZGVhdXggb2Vub2xvZ2lzdCBBeGVsIE1hcmNoYWwgZGVzY3JpYmVzIGluIGhpcyAyMDIzIHZpbnRhZ2UgYXNzZXNzbWVudDogYSByZWxhdGl2ZWx5IGNvb2wgc3VtbWVyICYjODIxNjtwcmVzZXJ2ZWQmIzgyMTc7IHRoZSBncmFwZXMgc28gdGhhdCB0aGV5ICYjODIxNjtkaWQgbm90IHN1ZmZlciB0b28gbXVjaCYjODIxNzsgZnJvbSBoZWF0d2F2ZXMgaW4gbGF0ZSBBdWd1c3QgYW5kIFNlcHRlbWJlci48L3A+CjxwPkJ1dCBpdCB3YXMgbm90IGFsd2F5cyB0aGF0IGNhc2UuIFRha2UgZm9yIGV4YW1wbGUgdGhlIGV4Y2VsbGVudCBkcnkgd2hpdGUgYXQgPHN0cm9uZz5DaMOidGVhdSBCcm93bjwvc3Ryb25nPiBpbiBQZXNzYWMtTMOpb2duYW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMTY7VGhlIHN1bSBvZiB0ZW1wZXJhdHVyZXMgZm9yIHRoZSB2aW50YWdlIGFyZSBjbG9zZXIgdG8gMjAxOCBhbmQgMjAyMCwmIzgyMTc7IHJlbWFya2VkIG93bmVyIEplYW4tQ2hyaXN0b3BoZSBNYXUuIEFuZCB3aGlsZSBKdW5lIGFuZCBKdWx5IHdlcmUgJiM4MjE2O2V4Y2VwdGlvbmFsJiM4MjE3OyBmb3IgdGhlIHdoaXRlcywgaGUgYWRkZWQsICYjODIxNjtpZiB3ZSBoYWQgbm90IGhhZCB0aGUgaG90IHRocmVlIHdlZWtzIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgQXVndXN0IGFuZCBTZXB0ZW1iZXIsIGl0IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBhIGdyZWF0IHZpbnRhZ2UuJiM4MjE3OzwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cD5JbiBQZXNzYWMtTMOpb2duYW4gYW5kIHRoZSBHcmF2ZXMsIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvc2F1dmlnbm9uLWJsYW5jLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5TYXV2aWdub24gQmxhbmNzPC9zdHJvbmc+PC9hPiBoYW5kbGVkIHRoZSBoZWF0IHdhdmUgYmV0dGVyIHRoYW4gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9zZW1pbGxvbi1ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPlPDqW1pbGxvbnM8L3N0cm9uZz48L2E+LCB3aGljaCBleHBsYWlucyB3aHkgbWFueSB3aW5lcywgZnJvbSBDaMOidGVhdSBCcm93biBCbGFuYyB0byA8c3Ryb25nPkxhIE1pc3Npb24gSGF1dC1CcmlvbiBCbGFuYzwvc3Ryb25nPiwgaGF2ZSBoaWdoZXItdGhhbi1ub3JtYWwgcGVyY2VudGFnZXMgb2YgU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIGluIHRoZSBibGVuZHMuIENvb2xlciB0ZXJyb2lycyBwZXJmb3JtZWQgd2VsbCwgaW5jbHVkaW5nIGZvciBTw6ltaWxsb24sIHN1Y2ggYXMgdGhlIGZyZXNoLCBmb2N1c2VkLCBhbmQgcHJlY2lzZSA8c3Ryb25nPkRvbWFpbmUgZGUgQ2hldmFsaWVyIEJsYW5jPC9zdHJvbmc+LCBrbm93biBmb3IgaXRzIGZvcmVzdC1zdXJyb3VuZGVkLCBjb29sZXIgbWljcm9jbGltYXRlLjwvcD4KPHA+U29tZSBkcnkgd2hpdGVzIHN1cnBhc3MgdGhlIChhbHNvIGV4Y2VsbGVudCkgMjAyMXMsIGNvbWJpbmluZyBvcHVsZW5jZSB3aXRoIGEga2VlbiBwcmVjaXNpb24uIEV2ZW4gYmV0dGVyLCB0aGUgaGlnaCBxdWFsaXR5IGlzIGluIGV2aWRlbmNlIGF0IG11bHRpcGxlIHByaWNlIHBvaW50cywgZnJvbSBhbiBleGNlbGxlbnQgPHN0cm9uZz5DaMOidGVhdSBMYSBMb3V2acOocmUgQmxhbmM8L3N0cm9uZz4gdG8gYSBwcmljaWVyIGFuZCBzZWR1Y3RpdmUgPHN0cm9uZz5DaMOidGVhdSBTbWl0aCBIYXV0IExhZml0dGU8L3N0cm9uZz4uPC9wPgo8cD5GdXJ0aGVybW9yZSwgaGlnaCB5aWVsZHMgKHVwIDQ1JSBpbiBQZXNzYWMtTMOpb2duYW4pIGRpZCBub3QgbGVhZCB0byBkaWx1dGlvbi4gQXMgTWFyY2hhbCBwb2ludHMgb3V0LCB0aGUgZHJ5IHdoaXRlcyBwcm92ZWQgbW9yZSBjb25zaXN0ZW50IGluIHF1YWxpdHkgdmVyc3VzIHRoZSByZWRzLiBJbiBzb21lIGFyZWFzIOKAkyBzdWNoIGFzIHRoZSBzb3V0aGVybiBHcmF2ZXMgcmVnaW9uIOKAkyB0aGV5IGNsZWFybHkgc3VycGFzc2VkIHRoZWlyIHJlZCBjb3VudGVycGFydHMuIEJhc2VkIG9uIHRhc3RpbmcgdGhlIHdoaXRlcyBvdmVyIGEgdGhyZWUtd2VlayBwZXJpb2QgaW4gQXByaWwsIEkgYWdyZWUgd2l0aCBNYXJjaGFs4oCZcyBjaGFyYWN0ZXJpc2F0aW9uIHRoYXQgMjAyMyBpcyBhbiAmIzgyMTY7dW5kZW5pYWJsZSBzdWNjZXNzJiM4MjE3OyBmb3IgdGhlIGRyeSB3aGl0ZXMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+UmVhZGVycyB3aWxsIGZpbmQgbm8gc2hvcnRhZ2Ugb2YgZXhjZWxsZW50IGRyeSB3aGl0ZXMgY3JhZnRlZCBmcm9tIGdyYXBlcyBncm93biBpbiBjb29sZXIgc29pbHMgaW4gRW50cmUtRGV1eC1Nw6hyZXMsIHRoZSBNw6lkb2MgYW5kIG9uIHRoZSBSaWdodCBCYW5rLiBUYWtlIGZvciBleGFtcGxlIHRoZSBhZmZvcmRhYmxlIGFuZCBleGNlbGxlbnQgPHN0cm9uZz5DaMOidGVhdSBBcnVtcyBkZSBMYWdyYW5nZTwvc3Ryb25nPiwgb3IgYSByZXZlbGF0b3J5IDxzdHJvbmc+TGUgVGVydHJlPC9zdHJvbmc+LCBiZW5lZml0dGluZyBmcm9tIGl0cyBjb29sZXIgbWljcm9jbGltYXRlLjwvcD4KPHA+V2luZXMgbGlrZSA8c3Ryb25nPkNow6J0ZWF1IFNhaW50ZS1NYXJpZSBWaWVpbGxlcyBWaWduZXM8L3N0cm9uZz4gaW4gRW50cmUtRGV1eC1NZXJzIG9yIDxzdHJvbmc+TGEgUml2acOocmUgQmxhbmM8L3N0cm9uZz4gaW4gRnJvbnNhYyAoQm9yZGVhdXggQmxhbmMgQU9DKSwgYXMgd2VsbCBhcyBhZmZvcmRhYmxlIGFuZCBzdWNjZXNzZnVsIGRyeSB3aGl0ZXMgZnJvbSB0aGUgc291dGhlcm4gR3JhdmVzIGxpa2UgdGhlIHRhbmd5IDxzdHJvbmc+Q2jDonRlYXUgQ8Opcm9uczwvc3Ryb25nPiBhcmUgYWxsIHdvcnRoIHlvdXIgd2hpbGUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+Cg=="}
See the top-scoring Bordeaux dry white 2023 en primeur wines
{}
{"wineId":"82876","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82943","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82878","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82880","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82883","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82866","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"83008","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"83004","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82891","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82959","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82887","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82962","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82875","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82901","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82896","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82711","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"82721","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles