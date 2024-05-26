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Best dry white Bordeaux 2023 wines tasted en primeur

Dry white Bordeaux may be the 2023 vintage's greatest successes, with excellent and delicious examples available from across the region.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

Dry white Bordeaux 2023: An undeniable success

Average yield for whites in Pessac-Léognan: 50.3hl/ha
Variance from 2022: +45%

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